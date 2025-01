APIA | Peste 90% fermieri autorizati la plata finala pentru anul de cerere 2024

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata peste 90% din totalul fermierilor declarati eligibili in Campania aferenta anului de cerere 2024.Astfel, in perioada 02 decembrie 2024 - 17 ianuarie 2025, au fost autorizati la plata 644.634 fermieri cu suma totala de 362.909.165 euro (1.805.595.708 lei), reprezentand plati finale aferente anului de cerere 2024.Pana la acest moment, in conformitate cu atributiile ce ii revin, APIA a platit din Fondul European de ... citește toată știrea