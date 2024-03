APIA plateste 119,899 milioane lei pentru motorina aferenta trimestrului IV al anului 2023

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin intermediul Centrelor Judetene, efectueaza plata ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2023 (trimestrul IV/2023), in conformitate cu prevederile HG nr. 1174/2014 si OMADR nr.1727/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.Valoarea ajutorului de stat acordat sub forma de rambursare este de 119.899.657,00 lei si se acorda unui numar de 17.794 beneficiari, pentru ... citește toată știrea