APIA primeste cereri de plata pentru Interventia DR-06 - Bunastarea animalelor

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 09 ianuarie - 10 februarie 2025, pot depune cererile de plata pentru Interventia DR-06 - Bunastarea animalelor, Pachet a) aEuro" Plati in favoarea bunastarii porcinelor si Pachet b) aEuro" Plati in favoarea bunastarii pasarilor, din cadrul Planului Strategic PAC 2023aEuro"2027.Completarea si depunerea cererii se face exclusiv electronic de catre solicitant prin accesarea site-ului: www. ... citește toată știrea