APIA | Sprijin financiar in valoare de peste 1,53 miliarde lei pentru producatorii agricoli din sectorul vegetal

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca ieri, 22 mai 2024, a efectuat plata aferenta ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli din sectorul vegetal, aprobat de Guvernul Romaniei sub forma de grant direct in valoare de 100 euro/hectar, iar in urmatoarele 2 zile beneficiarii vor avea banii in conturi.Suma platita este de 1.531.596.236,88 lei si se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), pentru o ... citește toată știrea