Moneda nationala a avut o evolutie stabila fata de principalele valute, beneficiind de majorarea intrarilor de valuta la casele de schimb, odata cu revenirea in tara, pe perioada concediilor, a romanilor care traiesc in strainatate.Cursul euro a crescut marginal de la 4,9334 la 4,9339 lei, in timp ce cotatiile au crescut de la 4,93 lei, la deschidere, la 4,935 lei.Modificarile codului fiscal anuntate de guvernul Ciolacu au influentat deciziile dealerilor bancari iar dobanzile interbancare ... citeste toata stirea