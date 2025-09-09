Editeaza

Apreciere modesta a euro

Sursa: Arena
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 16:20
11 citiri
Criza politica din Franta a afectat performanta monedelor de la marginea zonei euro, care au avut o evolutie negativa fata de cea unica.

Cursul monedei europene a urcat de la 5,0716 la 5,0737 lei, dupa cresterea de vinerea trecuta la 5,0787 lei, maximul ultimelor doua luni, iar tranzactiile se realizau in culoarul 5,072 - 5,075 lei.

Presiunea pe leu va continua pana la sfarsitul anului in conditiile adancirii deficitului bugetar si a celui de cont curent. Conform datelor publicate de INS, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

