Aprecierea dolarului tine inflatia sus

In lupta sa cu inflatia BNR se confrunta cu un nou adversar: aprecierea dolarului american.Cresterea monedei americane scumpeste importurile, in principal al materiilor prime energetice, petrol sau gaze naturale. Se adanceste astfel deficitul comercial si cel de cont curent si, cel mai important, cresc preturile, prin inflatia adusa din exterior.Dupa ce a atins marti minimul ultimilor 22 de ani de 0,9901 dolari, euro se tranzactiona miercuri in culoarul 0,9926 - 0,9974 dolari, iar cursul ... citeste toata stirea