Aproape 200.000 de joburi noi au fost postate in primele 9 luni ale anului. Doar 4% dintre joburi mai sunt remote

Sursa: Arena
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 10:18
Primele 9 luni ale anului au adus aproape 200.000 de joburi noi in piata, postate de angajatorii din Romania, in proportie de aproape 93%, dar si de angajatorii din strainatate, ale caror oferte au insumat 7,2% din total. Iulie a fost luna cu cele mai multe locuri de munca disponibile - aproximativ 25.000 - in timp ce media pentru restul anului a fost de 20.000 de pozitii pe luna.

Sunt in continuare oportunitati pentru cei care vor sa se angajeze, cu toate ca timpul mediu de angajare a

