Aproximativ 35.000 de joburi noi si aproape 1 milion de aplicari au fost inregistrate in septembrie pe eJobs.ro

Aproximativ 35.000 de joburi noi au fost postate in luna septembrie pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare din Romania. Dintre acestea, 7.4% sunt locuri de munca exclusiv remote si 6.8% se adreseaza candidatilor care vor sa lucreze in strainatate.Un element de noutate al ultimei luni este legat de evolutia joburilor, pe domenii. Astfel, in timp ce retailul marcheaza o temperare a nevoii de candidati noi, sectoare precum serviciile, industria alimentara sau turismul inregistreaza un ... citeste toata stirea