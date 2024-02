Au fost aprobate plafoanele alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal

In sedinta Guvernului din data de 16 februarie 2024 a fost adoptata Hotararea pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal, pentru anul de cerere 2023.Astfel, plafoanele alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal, in suma totala de 88.126.943 euro (echivalentul a 438.299.354 lei), se asigura din bugetul MADR pe anul 2024 si vor fi repartizate astfel:- 84.881.472 euro, pentru culturile amplasate pe teren arabil;- 5.500 euro, ... citește toată știrea