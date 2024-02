Au fost aprobate plafoanele alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic

In sedinta Guvernului din data de 16 februarie 2024 a fost adoptata Hotararea pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, pentru anul de cerere 2023.Prezentul act normativ aproba plafoanele alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic pentru anul de cerere 2023 si stabileste modalitatea de calcul a cuantumului per unitatea de masura al ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, pentru schema decuplata de ... citește toată știrea