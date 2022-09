In sedinta Guvernului din data de 21 septembrie 2022, au fost aprobate plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, precum si cuantumul acestora, pentru anul de cerere 2022.Prin actul normativ adoptat se aproba plafonul de 185.483.810 euro, care se acorda crescatorilor de animale pentru anul de cerere 2022, pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic, repartizat astfel:a) 1.680.000 euro, pentru specia bovine, categoria bivolite de lapte;b) 13.125.000 ... citeste toata stirea