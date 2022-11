AUR | Proiect de lege pentru infiintarea Bancii pentru Dezvoltarea Agriculturii din Romania

Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus la Senat un proiect de lege pentru infiintarea Bancii pentru Dezvoltarea Agriculturii din Romania - Banca Agricola S.A., care sa sustina dezvoltarea sectorului agricol romanesc.Situatia la nivelul micilor fermieri este dificila, acestia nefiind sprijiniti in demersul de a accesa fonduri nerambursabile pentru a dezvolta exploatatiile individuale pe care le detin in proprietate sau in arenda, impunandu-se asadar, construirea unor instrumente ... citeste toata stirea