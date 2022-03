Aurul, dolarul, lira sterlina si francul ating maxime istorice

Lipsa unor semne ca razboiul dintre Ucraina si Rusia se va incheia curand a indreptat atentia pietelor catre active considerate drept "refugii", iar euro a scazut la minimul ultimelor 22 de luni fata de dolar si a atins paritatea cu francul elvetian.La randul lor, monedele din regiune s-au depreciat semnificativ, exceptie facand leul care a reusit sa se mentina sub pragul de 4,95 lei/euro, in conditiile in care dobanzile interbancare au atins valori care se mai inregistrau in vara lui 2013. ... citeste toata stirea