Beneficiarii PNDR cu polite de asigurare emise de City Insurance trebuie sa prezinte o noua garantie valida conform legislatiei in vigoare

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) aduce la cunostinta tuturor beneficiarilor PNDR ca, in data de 9 februarie 2022, Tribunalul Bucuresti a dispus deschiderea procedurii falimentului impotriva Societatii de Asigurare-Reasigurare CITY INSURANCE S.A. (City Insurance).In consecinta, politele emise de City Insurance vor inceta de drept in termen de 90 de zile de la deschiderea procedurii de faliment.Avand in vedere aceasta situatie, reamintim beneficiarilor Programului ... citeste toata stirea