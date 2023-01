BestJobs: 3 din 4 angajati vor sa isi schimbe jobul in 2023

Cel mai recent sondaj BestJobs arata o teama crescuta in randul angajatilor in ceea ce priveste cresterea volumului de lucru. Astfel, 74% dintre angajatii care au raspuns la sondajul BestJobs vor sa isi schimbe locul de munca in 2023, peste jumatate dintre ei justificand ca vor fi nevoiti sa preia mai multe sarcini daca echipele se reduc. Alti 17% se tem ca veniturile lor vor scadea, 9% se tem ca vor ajunge la burnout si tot atatia sunt ingrijorati ca angajatorul va impune intoarcerea completa ... citeste toata stirea