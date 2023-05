Dorinta romanilor de a afla daca salariul lor se inscrie in media pietei este foarte mare, in contextul in care tendintele europene privind transparentizarea salariilor incep sa prinda teren si pe plan local, iar preturile tot mai mari reprezinta o problema serioasa. In cele doua luni de cand bestjobs a lansat instrumentul online de evaluare a salariilor, CV Worth / Valoare CV, aproape 150.000 de candidati l-au utilizat pentru a vedea daca sunt platiti corect, in raport cu nivelul pietei pentru ... citeste toata stirea