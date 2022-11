BestJobs | Nevoia candidatilor de a-si asigura un venit mai bun a accelerat si mai mult piata muncii in aceasta toamna

Piata muncii evolueaza tot mai mult de la o luna la alta. Pe fondul contextului economic in continuare incert, candidatii cauta sa isi asigure un venit cat mai avantajos si sigur, si au inregistrat in aceasta toamna cele mai multe aplicari din acest an. Astfel, candidatii au inregistrat aproximativ 2 milioane de aplicari din septembrie pana acum, cele mai active fiind femeile (55%), dar si cei de 35-44 de ani (24%), urmati indeaproape de cei cu varsta intre 45-54 de ani (23%). Categoriile de ... citeste toata stirea