BestJobs: Top 10 domenii in care se pot angaja tinerii absolventi. Salarii de pana la 900 euro pe luna pentru cei fara experienta

Peste 130.000 de studenti absolva in fiecare an. La acestia se adauga cei care sunt inca pe bancile facultatilor si sunt dispusi sa munceasca pentru a acumula experienta sau pentru a se intretine pe parcursul anilor de studii. Conform celui mai recent sondaj realizat de BestJobs in randul tinerilor studenti, aproape 80% dintre respondenti (79,4%) au de gand sa se angajeze in timpul studiilor. Dintre acestia 46% vor sa se angajeze in domeniul pe care il studiaza, in timp ce pentru aproape 44% nu ... citeste toata stirea