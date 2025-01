BNR a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,50 la suta pe an

Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 15 ianuarie 2025, a hotarat urmatoarele:- mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,50 la suta pe an;- mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la suta pe an si a ratei dobanzii la facilitatea de depozit la 5,50 la suta pe an;- mentinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale ... citește toată știrea