BNR a majorat dobanda de politica monetara la 2%

Banca centrala a majorat lunea aceasta dobanda sa de politica monetara de la 1,75 la 2%, dupa ce nivelul inflatiei de la sfarsitul lui noiembrie trecut s-a mentinut aproape de 8% iar BNR anticipeaza o evolutie ascendenta a preturilor in urmatoarele luni.Pentru sfarsitul anului, prognozele indica valori ale ratei de politica monetara cuprinse intre 2,5 si 3,5%. In prezent, cu - 5,75% Romania are cea mai mare dobanda real negativa din regiune.Leul, ca si alte monede din regiune, a profitat de ... citeste toata stirea