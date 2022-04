BNR a majorat dobanda de referinta la 3%

Marti s-a desfasurat sedinta de politica monetara a BNR, unde s-a decis, in linie cu anticiparile pietei, majorarea dobanzii de referinta de la 2,5 la 3%.In comunicatul de presa care a urmat sedintei de politica monetara, se arata ca deciziile, urmaresc ancorarea anticipatiilor inflationiste pe termen mediu, precum si stimularea economisirii prin cresterea ratelor dobanzilor bancare, in vederea readucerii durabile a ratei anuale a inflatiei in linie cu tinta stationara de 2,5 la suta ± ... citeste toata stirea