BNR a majorat dobanda de referinta la 7%

Mentinerea inflatiei anuale peste 16% (16,76% in noiembrie) a impus bancii centrale o noua majorare a dobanzii de politica monetara.BNR a majorat in prima sedinta din acest an a Consiliului sau de Administratie rata de referinta de la 6,75 la 7%, nivel care ar reprezenta in opinia majoritatii analistilor varful pentru acest an.Prima reactie din piata dupa publicarea hotararii BNR a fost cea de depreciere a leului, cotatia euro crescand pana la 4,936, fata de culoarul 4,924 - 4,932 din cea ... citeste toata stirea