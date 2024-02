BNR a mentinut dobanda la 7%

Data de 13 nu a fost una cu ghinion pentru leu care s-a mentinut stabil fata de principalele valute, in ziua in care BNR a decis sa mentina dobanda de politica monetara la 7%, in conditiile in care exista "perspectiva cresterii ratei anuale a inflatiei in debutul anului curent - sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite indirecte", conform comunicatului care a fost publicat la finalul sedintei BNR.Cursul monedei unice a crescut marginal de la 4,9753 la 4,9761 lei iar ... citește toată știrea