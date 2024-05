BNR ar putea mentine dobanda de referinta la 7%

Luni se va desfasura a patra sedinta de politica a BNR din acest an. Decizia referitoare la nivelul ratei de referinta, care se afla din ianuarie 2023 la 7%, va fi luata in functie de modul in care scade inflatia.Prognoza de primavara a Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza anticipeaza pentru sfarsitul acestui an o scadere la 4,6%, cu o medie anuala de 5,6%.Rata anuala a inflatiei a coborat in martie la 6,61%, de la 7,23% in februarie, valoare mult prea ridicata pentru a permite o ... citește toată știrea