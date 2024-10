BNR ar putea reduce rata de referinta

Vineri, se va desfasura sedinta de politica monetara a noului Consiliu de Administratie al BNR. In urma doua luni, Mugur Isarescu afirma ca sunt posibile noi taieri ale ratei de referinta, in cazul in care mentinerii tendintei de scadere a inflatiei si a lipsei iesirilor masive de valuta (cursul euro/leu este principalul instrument utilizat de BNR impotriva cresterii preturilor).Majoritatea analistilor anticipeaza o reducere de un sfert de punct procentual la sedinta de vineri si o a doua de ... citește toată știrea