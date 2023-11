Miercuri va avea loc ultima sedinta de politica monetara a BNR din acest an. Piata nu anticipeaza o modificare a ratei de referinta, care se mentine din ianuarie la 7%/an, in conditiile in care cresterea preturilor se mentine cu mult peste tinta de inflatie a bancii centrale de 2,5%±1 punct procentual. De altfel, cu acest prilej va fi aprobat noul Raport asupra inflatiei.Economia romaneasca se va confrunta in urmatoarele luni cu cresterea preturilor petrolului, provocata de conflictul ... citeste toata stirea