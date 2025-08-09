Editeaza

BNR | Rata anuala a inflatiei va consemna un amplu salt in trimestrul III 2025

Sursa: Arena
Sambata, 09 August 2025, ora 13:37
Rata anuala a inflatiei va consemna un amplu salt in trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirarii schemei de plafonare a pretului la energia electrica si al majorarii cotelor de TVA si accizelor, de la 1 august, iar in urmatoarele trei trimestre se va reduce relativ lent si pe o traiectorie fluctuanta, considerabil mai ridicata decat cea din proiectia precedenta, arata banca centrala printr-un comunicat.

Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat, in sedinta de ...citește toată știrea

