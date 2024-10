BNR tine cursul euro in frau

Cursul euro este "tinut pe loc" de BNR, care monitorizeaza cu atentie piata valutara, intr-o perioada tensionata din punct de vedere politic, atat local cat si extern, dar si pentru a limita cresterea preturilor.Majoritatea analistilor anticipeaza o perioada dificila pentru Romania. Deficitul bugetar a ajuns la 5,44% din PIB in septembrie si a depasit estimarea initiala a guvernului de 5% pentru intregul an. Iar deficitul comercial ar putea sa creasca la 31 miliarde euro, in conditiile in ... citește toată știrea