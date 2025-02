Bugetul de stat a fost construit pe un curs de 5,01 lei/euro

Amanarea intrarii in vigoare a deciziei de majorare a taxelor vamale de catre Statele Unite, a avut darul de a aduce un sentiment de optimism pe pietele financiare.Moneda nationala si-a mentinut stabilitatea fata de euro al carei curs a urcat marginal de la 4,9766 la 4,9769 lei, in timp ce tranzactiile se realizau in culoarul 4,976 - 4,977 lei.Pe termen mediu este de asteptat ca media euro sa depaseasca pragul psihologic de 5 lei, avand in vedere ca bugetul de stat a fost construit pe o ... citește toată știrea