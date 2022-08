Calarasi | 149 de firme si-au suspendat activitatea in primul semestru din acest an

Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele sase luni din 2022 a fost de 7.190, in crestere cu 18,98% comparativ cu aceeasi perioada din 2021, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in intervalul mentionat au fost din Bucuresti, respectiv 740 (in crestere cu 12,29% fata de primul semestru din 2021), Capitala fiind urmata de judetele Cluj, cu 355 firme suspendate (in crestere cu 8, ... citeste toata stirea