Calarasi | 68 de firme au fost radiate in ianuarie 2024

68 de firme din judetul Calarasi au fost radiate in ianuarie 2024, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). La nivel national, numarul firmelor radiate a fost 9.251, cu 67,86% mai multe comparativ cu perioada similara din 2023.Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti - respectiv 1.376 (in crestere cu 60,75% fata de ianuarie 2023) si in judetele Dambovita (590, +301,36%), Cluj (469, +84,65%), Constanta (370, +43,97%), Ilfov (318, +85, ... citește toată știrea