Calarasi | Castigul salarial mediu nominal net a fost, in decembrie 2021, de 3.164 lei iar cel brut de 5.223 lei

Castigul salarial mediu nominal brut in judetul Calarasi, in luna decembrie 2021 a fost de 5223 lei, cu 4,9 % mai mare decat in luna precedenta.Castigul salarial mediu nominal net in judetul Calarasi, a fost de 3164 lei, mai mare cu 4,7% comparativ cu luna precedenta (3023 lei). Valorile cele mai mici ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in agricultura, silvicultura si pescuit (2393 lei), in industrie si constructii (3110 lei), iar cele mai mari in servicii (3414 lei). ... citeste toata stirea