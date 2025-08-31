Editeaza

Calarasi | Castigul salarial mediu nominal net a fost, in luna iunie, de 4.462 lei

Sursa: Arena
Duminica, 31 August 2025, ora 12:42
14 citiri
Castigul salarial mediu nominal brut in judetul Calarasi, in luna iunie 2025 a fost de 7475 lei, cu 1,6% mai mic decat in luna precedenta.

Castigul salarial mediu nominal net in judetul Calarasi, a fost de 4462 lei, mai mic cu 1,7% comparativ cu luna precedenta (4537 lei). Valorile cele mai mici ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in agricultura, silvicultura si pescuit (3958 lei), in industrie si constructii (4230 lei), iar cele mai mari in servicii (4813 lei). ...citește toată știrea

