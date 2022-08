Calarasi | Mii de hectare afectate de seceta. V. Diaconu: Pana la jumatatea lunii octombrie vom avea imaginea intregului dezastru

Subprefectul, Virgiliu Diaconu, a anuntat joi ca pana in acest moment in jur de 3500 de hectare sunt afectate de seceta la nivelul judetului."Legat de seceta, vreau sa va spun ca exista o comisie in cadrul Ministerului Agriculturii care inventariaza terenurile afectate de seceta. La aceasta ora sunt 2400 ha cultivate cu porumb afectate, 800 ha cu grau si 300 ha cu rapita.", a declarat Diaconu care a continuat "Aceasta nu e suma totala, pana la jumatatea lunii octombrie vom avea imaginea ... citeste toata stirea