Calarasi | Peste 500 de firme au fost radiate in 2023

Un numar de 71.241 de firme au fost radiate la nivel national, in 2023, cu 3,26% mai putine comparativ cu anul anterior, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti - respectiv 11.820 (in scadere cu 3,66 fata de 2022) si in judetele Cluj (3.726, -3,73%), Timis (3.113, -2,78%), Constanta (2.949, -8,98%) si Iasi (2.769, +4,06%).La polul opus, cele mai ... citește toată știrea