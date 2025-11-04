Editeaza

Calarasi | Situatia principalilor indicatori socio-economici, in luna august 2025

Sursa: Arena
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 11:54
Evolutia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judetului Calarasi, in luna august 2025 s-a caracterizat prin:

- scaderea productiei industriale realizata in luna august 2025 cu 3,7% fata de luna precedenta si cresterea cu 6,2% comparativ cu luna august 2024;

- scaderea castigului salarial mediu nominal net cu 1,3% fata de luna precedenta si cresterea cu 0,4% comparativ cu luna august 2024;

- scaderea cu 0,1 puncte procentuale a ratei somajului inregistrat la sfarsitul lunii ...citește toată știrea

