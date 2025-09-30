Editeaza

Calarasi | Situatia principalilor indicatori socio-economici, in luna iulie 2025

Sursa: Arena
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 15:53
4 citiri
Evolutia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judetului Calarasi, in luna iulie 2025 s-a caracterizat prin:

- cresterea productiei industriale realizata in luna iulie 2025 cu 1,6% fata de luna precedenta si respectiv cu 1,1% comparativ cu luna iulie 2024;

- cresterea castigului salarial mediu nominal net cu 0,2% fata de luna precedenta si respectiv cu 1,6% comparativ cu luna iulie 2024;

- mentinerea la 5,6% a ratei somajului inregistrat la sfarsitul lunii iulie 2025, la ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

