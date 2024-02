Campania de primire a Cererilor de Plata pentru anul 2024 demareaza in aproximativ 2 saptamani

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca lansarea Campaniei de primire a Cererilor de Plata va fi realizata in aproximativ 2 saptamani.In acest moment se modifica legislatia europeana, in sensul modificarii/aprobarii Regulamentului (UE) nr. 2115/2021 opozabil Romaniei. Totodata, se asteapta de la Comisia Europeana (CE) derogarile privind conditionalitatea pentru GAEC 7 si GAEC 8.Ulterior, legislatia nationala se va aproba in sensul ... citește toată știrea