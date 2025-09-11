Editeaza

Candidatii entry level si muncitorii calificati sunt cei mai cautati candidati ai momentului

Sursa: Arena
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 10:43
Aproape 30.000 de locuri de munca au fost scoase in piata in ultima luna si, dintre acestea, aproximativ 7.500 au fost postate de la inceputul lunii septembrie. In aceasta perioada, angajatorii cauta cu preponderenta candidati din segmentul entry level, dar si muncitori calificati, in conditiile in care peste 60% din numarul total de pozitii deschise in aceasta perioada se adreseaza celor doua categorii.

"Vorbim despre segmente in care nevoia mare de candidati este generata de doua motive: ...citește toată știrea

