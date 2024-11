Castigul salarial mediu brut pe economie, in luna septembrie 2024, a fost 8.553 lei si cel net 5.228 lei

In luna septembrie 2024, castigul salarial mediu brut a fost 8.553 lei, cu 110 lei (+1,3%) mai mare decat in luna august 2024.Castigul salarial mediu net a fost 5.228 lei, in crestere cu 70 lei (+1,4%) fata de luna august 2024.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (11.626 lei), iar cele mai mici in fabricarea articolelor de imbracaminte (3.016 lei). ... citește toată știrea