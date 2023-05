Castigul salarial mediu net, in Romania, a fost de 4.554 lei in luna martie 2023, in crestere cu 284 lei (6,7%) fata de luna februarie 2023, iar cele mai mari valori au fost inregistrate in sectorul fabricarii produselor din tutun (10.989 lei), arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).La polul opus, cele mai mici valori ale salariului net au fost consemnate in sectorul hoteluri si restaurante (2.430 lei).Potrivit sursei citate, comparativ cu luna martie a ... citeste toata stirea