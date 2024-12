Castigul salarial mediu net in luna octombrie a fost 5.268 lei, in crestere cu 40 lei, fata de luna septembrie 2024

Castigul salarial mediu net in luna octombrie a fost 5.268 lei, in crestere cu 40 lei (+0,8%) fata de luna septembrie 2024, iar comparativ cu luna octombrie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 12,3%, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).In luna octombrie 2024, castigul salarial mediu brut a fost 8.612 lei, cu 59 lei (+0,7%) mai mare decat in luna septembrie 2024.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au ... citește toată știrea