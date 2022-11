Cel mai important festival de business se desfasoara intre 21 si 25 noiembrie la Bucuresti

Cei mai importanti lideri din antreprenoriat, inovatie, management, media & marketing si CSR se pregatesc pentru Zilele Biz, festivalul B2B care de 21 de ani da tonul tendintelor in mediul de afaceri.Sub sloganul "Dupa noapte, vine zi. Chiar si in business", pentru o saptamana, centrul B2B al Romaniei va fi in Bucuresti, la Sheraton Hotel, locul unde vom afla cum business-ul romanesc merge mai departe.Intre 21 si 25 noiembrie, pe scena evenimentului Zilele Biz vor urca experti recunoscuti ... citeste toata stirea