Piata valutara a fost influentata joi de deciziile de politica monetara ale Rezervei Federale americane si ale Bancii Centrale Europene.Cursul euro a crescut de la 4,9559 la 4,9586 lei. Inainte de deschiderea pietei, cotatia a scazut pana la 4,948 lei. Tranzactiile locale s-au efectuat in culoarul 4,951 - 4,961 lei. Maximele au fost atinse in partea a doua a sedintei, fara a se observa, ca in zilele precedente, reglaje fine din partea bnr.Piata monetara a fost statica, atentia dealerilor