Cursul euro a crescut marti de la 4,9556 la 4,9630 lei, intr-o sedinta in care cotatiile au crescut de la 4,954 lei, la deschidere, la 4,964 lei, evolutie care semnalizeaza o majorare a cererii de valuta.Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune, deprecierea fata de inceputul anului fiind de circa 0,2%. Celelalte valute au cunoscut cresteri, pornind de la 2% in cazul coroanei cehe, in timp ce forintul s-a apreciat cu aproape 8% iar zlotul polonez cu circa 5,5%.Evolutie se datoreaza ... citeste toata stirea