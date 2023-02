Clarificari AFIR privind actualizarea preturilor pentru implementarea investitiilor publice finantate din FEADR

Pentru ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta 64/ 2022, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat o serie de clarificari in atentia beneficiarilor publici.Astfel, conform OUG 64/ 2022, beneficiarii publici pot majora cu maximum 25% valoarea eligibila a contractului de finantare, cu incadrarea in limitele valorii sprijinului public nerambursabil, ... citeste toata stirea