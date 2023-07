In luna februarie 2023, exporturile au crescut cu +29,1%, iar importurile au scCZzut cu -37,5%, comparativ cu luna februarie 2022.In luna februarie 2023, in judetul Calarasi, conform estimarilor INS, exporturile FOB au insumat 43448 mii euro, iar importurile CIF au insumat 26922 mii euro.In luna februarie 2023, exporturile au crescut cu +29,1%, iar importurile au scazut cu -37,5%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.Soldul balantei comerciale (FOB/CIF) a fost in luna ... citeste toata stirea