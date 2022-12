Comisia Europeana a aprobat Programul Interreg VI-A Romania-Bulgaria

Programul Interreg VI-A Romania-Bulgaria a fost aprobat de catre Comisia Europeana in data de 30 noiembrie 2022.Programul Interreg VI-A Romania-Bulgaria are un buget total de 207,45 de milioane de euro, dedicat comunitatilor locale din cele 7 judete din partea de sud a Romaniei (Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi si Constanta) si celor 8 districte din partea de nord a Bulgariei (Vidin, Vratsa, Montana, Veliko Tarnovo, Pleven, Ruse, Dobrich si Silistra).Programul isi propune ... citeste toata stirea