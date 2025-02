Comisia Europeana a rambursat oficial Romaniei peste 168,6 milioane euro

In conformitate cu declaratia de cheltuieli FEGA, transmisa de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) catre Comisia Europeana, in data de 31 ianuarie 2025, au fost transferate in conturile statului roman fondurile europene reprezentand rambursari provenite din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) ... citește toată știrea